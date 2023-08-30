"كل الشعوب جاية تغني" .. شعار مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

الإسماعيلية تستعد لاستقبال مهرجان الفنون الشعبية الدولي…

رفعت محافظة الإسماعيلية درجة الاستعدادات لاستقبال مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته ال23، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 2 سبتمبر بمشاركة 18 فريقًا بينهم 6 فرق عربية وأجنبية ولأول مرة فرقة رضا للفنون الشعبية.

وأعلنت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية إقامة معرضين أحدهما للكتاب والآخر للفنون التشكيلية على هامش فاعليات المهرجان والتي تستمر حتى 8 سبتمبر.

وتنطلق فاعليات المهرجان بديفيليه العروض يوم السبت الثاني من سبتمبر بكرنفال الافتتاح لعدد ثمانية عشر فرقة مشاركة من مختلف الثقافات والحضارات لتقديم فنون بلدانهم المتنوعة، وذلك بشارع محمد علي في تمام السادسة مساءً على أن يقام حفل افتتاح المهرجان يوم الأحد الثالث من سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية وتقام العروض يوميًا ابتداء من يوم الرابع من سبتمبر حتى الثامن من سبتمبر فى عدة أماكن ونوادي "نادى الدنفاة 'الفيروز' نادى الأسرة بالاضافة إلي حديقة الشيخ زايد وقصر ثقافة الإسماعيلية وأيضًا عروض بمركز ومدينة فايد والقصاصين والقنطرة غرب بمشاركة عشر فرق مصرية ومشاركة الفرق الأجنبية (المكسيك، رومانيا، سيريلانكا، أندونيسيا، الهند وفلسطين).

وكانت إدارة السياحة أعلنت عن استقبال عشرات المتطوعين من شباب الجامعات بالإسماعيلية وذلك للمشاركة في استقبال الفرق بالمهرجان ومصاحباتهم طوال برنامج المهرجان.

وتقيم محافظة الإسماعيلية مهرجانات دولية أبرزها مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والروائية القصيرة ومهرجان المانجو، بالإضافة لمهرجان الفنون الشعبية الدولي.

وكان محافظ الإسماعيلية الأسبق عبد المنعم عمارة صاحب مبادرة تنظيم مهرجان دولي للفنون الشعبية بمحافظة الإسماعيلية في الثمانينات من القرن الماضي بهدف التعريف بالثقافات والفلكور الفني وفي محاولة للترويج السياحي للاسماعيلية التي كانت بدأت في هذا التوقيت يتاح لها مكانة على خريطة السياحة الداخلية في مصر بعد عدة سنوات من إعادة تعمير المدينة التي عانت ويلات الحرب حتى أكتوبر 1973.

واستمر مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في فعالياته السنوية كل عام حتى بداية الألفية حيث تم وقفه لأسباب أمنية ثم عاود لاستئناف نشاطه في 2015 ليكمل هذا العام نسخته ال 23.

وتعد أغنية (كل الشعوب جاية تغني في مهرجان الإسماعيلية والكل هيقدم فنه من الفنون الشعبية) أشهر الأغاني التي يحفظها أهالي الإسماعيلية ويستقبلون بها ضيوف المهرجان والمشاركين فيه.