وفاة 4 موظفين بهيئة السكة الحديد بالمنيا في حادث تصادم بديروط

لقي أربعة موظفين في هيئة السكة الحديد بمنطقة المنيا مصرعهم في حادث تصادم بين سيارتي نقل على طريق أسيوط/القاهرة الزراعي بمركز ديروط. تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، تلقى مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي نقل قرب مدخل مدينة ديروط وتسجيل وفيات في الحادث.

على الفور، تحرك ضباط المركز وفرق الإسعاف إلى موقع الحادث. ومن خلال التحقيقات الأولية والمعاينة الميدانية، تبين أن الحادث ناتج عن تصادم سيارة نصف نقل تابعة لهيئة السكة الحديد برقم 6213 أ. ه. س مع سيارة نقل أخرى برقم 4937 ي.ر.أ.

أسفر هذا الحادث الأليم عن مصرع كل من كمال. م.ج ومصطفى. ج.ح وإسماعيل. ح.م، وشخص آخر لم يتم تحديد هويته بعد. جميع الضحايا هم موظفون يعملون في هيئة السكة الحديد بمنطقة المنيا. تم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي لاستكمال الإجراءات اللازمة.

بناءً على ذلك، تم تحرير محضر بالحادث وتم تقديمه للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

علي الجانب الاخر علي السائقين ان يكونوا حذرين عند السفر علي الطرقات و ترك مسافة كافية بين السيارات لتجنب وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا. كما يجب أن يلتزم الجميع بقواعد المرور والسرعة المحددة وأن يكونوا مطلعين على حالة الطرق بشكل مستمر. وفي حالة وقوع أي حوادث، يجب الإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة واتباع إرشاداتهم للسلامة العامة.