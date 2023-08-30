الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حقيقة اصطدم زحل بالقمر اليوم (شاهد)

زحل والقمر
زحل والقمر

تحدث الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حقيقة إصطدام زحل بالقمر اليوم، قائلا: "ندعو الناس كي يستمتعوا بكل الظواهر الفلكية الموجودة، وهي لا تدل على علامات الساعة أو غضب طبيعة".

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وأضاف “القاضي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن من بين هذه الظواهر هناك دوريا أو شهريا المعهد يصدر دائما الظواهر وموعدها، واليوم هناك إقتران زحل بالقمر للمرة الثانية فى شهر أغسطس.

لا يوجد فرصة لإصطدام زحل بالقمر

وتابع، أن مدارات تلك الأجرام سواء القمر أو زحل أو المريخ أو عطارد يدورون فى مدار شبه بيضاوي، وبالتالي يكون هناك أوقات يكونوا متجاورين مع بعضهم وتسمي بالظاهرة الفلكية أو الإقتران، مشددًا على عدم وجود أى فرصة إلى إصطدام زحل بالقمر، ولكنهم يكونوا متقاربين مع بعضهم.

الظاهرة ستكون موجودة اليوم من بعد غروب الشمس

وذكر، أن هذه الظاهرة ستكون موجودة اليوم من بعد غروب الشمس، مواصلا: "من لديه تلسكوب صغير أو كاميرا معظمة يمكنه رؤية الحلقات المحيطة بكوكب زحل، وهذا الأمر رائع وننصح عشاق الفلك بمتابعته".

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