الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 21 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

 

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 21 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. 

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرى جنين وتعتقل فلسطينيًا

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قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية شرق رام الله

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين من بلدة "العيساوية" شمال شرق مدينة القدس المحتلة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما قامت باعتقال 7 آخرين بينهم مسؤول في هيئة مكافحة الجدار والاستيطان في محافظة "قلقيلية" الواقعة شمال غرب الضفة. 

 

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات محافظة رام الله بوسط الضفة واعتقلت فلسطينيا ونجله، فيما قامت باعتقال اثنين من محافظة "الخليل" الواقعة جنوبا. 

 

وأوضحت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من محافظة "طولكرم" شمال غرب الضفة، وشابين شقيقين من مخيم "عقبة جبر" في أريحا شرق الضفة الغربية. 

 

 

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