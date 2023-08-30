البطاطس بــ 15 جنيهًا.. تعرف علي أسعار الخضار بالمنيا

استقر أسعار البيع والشراء في الأسواق الشعبية للخضروات بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023م، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ 15 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الخيار 16 جنيهًا .

وتراوح سعر الطماطم ما بين 13 لـ15 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكوسة 15 جنيهًا للكيلو الواحد، وسجل سعر كيلو الجزر 13 جنيهًا ، وسجل سعر كيلو الباذنجان الرومى والعروس 8 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفلفل الألوان عند 25 لــ 30 جنيهًا.

بينما تراوح سعر كيلو الفلفل الرومي 10 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر بــ 20 جنيهًا للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو الليمون ما بين 8 لــ 10 جنيهًا، ووصل كيلو ورق العنب لـ 55 جنيهًا .

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء في الأسواق الشعبية ، حيث تراوح سعر كيلو التين البرشومي مابين 25 لـ 30 جنيهًا ، وسعر كيلو التفاح البلدى سجل 35 جنيهًا، والتفاح السكرى 40 جنيهًا، وتراوح سعر كيلو البرقوق ما بين 30 لـ40 جنيهًا ، وتراوح سعر كيلو العنب الأحمر ما بين 30 لـ35 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو الموز ما بين 15 لـ 20 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو النعوم 30 جنيهًا، وسعر العنب البناتى الأصفر ما بين 25 لـ 30 جنيهًا، والمانجو العويس 60 جنيهًا، ووصل سعر كيلو المانجو السكري لــ 35 جنيهًا .