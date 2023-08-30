الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.. الأحمر في الصدارة بقائمة الأكثر تتويجًا بالسوبر الأفريقي

يعتلي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صدارة ترتيب قائمة أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس السوبر الأفريقي، بعد تحقيقه البطولة 8 نسخ تاريخيًا.

الأهلى الأكثر تتويجًا بكأس السوبر الأفريقى

وحصل فريق الأهلي على لقب كأس السوبر الأفريقي 8 نسخ تاريخيًا، بينما لم يحالفه الحظ نسختين فقط، الأولى أمام الزمالك في جنوب أفريقيا عام 1994، والأخرى أمام وفاق سطيف عام 2015.

تاريخ تتويج الأهلي بالسوبر الأفريقي

بطولة السوبر الأفريقي الأولى للنادى الأهلي كانت أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وانتهت بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف للمارد الأحمر ليتوج باللقب عام 2002.

كما توج الأهلي باللقب الثاني عام 2006 على حساب الجيش الملكى المغربي، بعد هزيمته بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح.

وحقق المارد الأحمر اللقب الثالث له عام 2007 على حساب النجم الساحلي التونسي بركلات المعاناه الترجيحية، عقب انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفاز الاهلى على نظيره الصفاقسي التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف، عام 2009 ليتوج باللقب الرابع له تاريخيا.

وحصل أبناء القلعة الحمراء على البطولة الخامسة، فى تاريخ تتويجه بالسوبر الأفريقي عام 2013 على حساب ليوبار الكونغولي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وتمكن الأهلي من خطف كأس السوبر الأفريقي واللقب السادس له عبر التاريخ، بعد هزيمة الصفاقسي التونسي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوج باللقب عام 2014.

وهزم الأهلي نظيره نهضة بركان المغربي بكأس السوبر الأفريقي عام 2020 بنتيجة هدفين دون رد ليحقق اللقب السابعة.

وأخيرا توج فريق الأهلي باللقب الثامن له على حساب نظيره الرجاء المغربي عام 2021 ، بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ليحسم أبناء القلعة الحمراء الكأس للمرة الثامنة له عبر التاريخ.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إقامة كأس السوبر الأفريقى بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، بدولة السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل بشكل رسمي.

ويلعب الأهلي المصري مباراة السوبر الأفريقي، بصفته بطلا لدوري الأبطال، بعد التتويج بالأميرة السمراء على حساب الوداد المغربي، فيما يتواجد اتحاد العاصمة الجزائري بالمواجهة المرتقبة بصفته بطلا لكأس الكونفدرالية.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك يحتل وصافة ترتيب قائمة الأكثر حصولا على لقب السوبر الأفريقي فى 4 نسخ، فيما يأتي مازيمبي الكونغولي فى المركز الثالث ثالثا برصيد 3 ألقاب، ثم النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي وإنيمبا النيجيري برصيد لقبين لكل منهما.