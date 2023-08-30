نقابة القراء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن

كلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد من صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الإجتماعى (ملحن ممسكا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى)..



وأكد الشيخ محمد حشاد، أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذى هو كلام الله عز وجل.

ولأهمية الموضوع فقد شارك فى المداخلات التليفزيونية العديد من العلماء ونقيب القراء ونقيب الموسيقيين للحفاظ على الدستور السماوى (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل. الذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.