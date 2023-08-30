الأربعاء 30 أغسطس 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة القراء تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد ملحن القرآن

نقيب القراء الشيخ
نقيب القراء الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية

كلف الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة، بتقديم بلاغ للنائب العام ضد من صاحب الواقعة المنشورة على وسائل التواصل الإجتماعى (ملحن ممسكا بالعود ويقرأ القرآن بالموسيقى)..


وأكد الشيخ محمد حشاد، أن ما حدث يتنافى مع قدسية القرآن الكريم الذى هو كلام الله عز وجل. 
ولأهمية الموضوع فقد شارك فى المداخلات التليفزيونية العديد من العلماء ونقيب القراء ونقيب الموسيقيين للحفاظ على الدستور السماوى (القرآن الكريم) الذى هو كلام الله عز وجل. الذى ينبغى على من يقرأه أن يكون على وضوء وأن يقرأه بخشوع قلبى.

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