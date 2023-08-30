الأهلي.. ملامح تشكيل المارد الأحمر لمباراة ماورفيرك النمساوي الودية

يلتقي فريقا الأهلي وماورفيرك النمساوي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى مستهل مشوار الأحمر استعداد للموسم الجديد بمعسكره المقام حاليا في النمسا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام ماورفيرك النمساوي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدافع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني

في خط الوسط:مراون عطية، أليو ديانج، كريم نيدفيد

في الهجوم:بيرسي تاو، صلاح محسن، حسين الشحات

قائمة الاهلي بمعسكر النمسا

وتضم قائمة الأهلى المتوجهة للنمسا 32 لاعبا هم: "محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفي مخلوف، علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، معتز محمد، محمود متولي، محمد هاني، أكرم توفيق، كريم فؤاد، خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، أليو ديانج، إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رأفت خليل، محمد الضاوي "كريستو"، محمود كهربا، صلاح محسن، بيرسي تاوط.

الأهلي يكثف مفاوضاته لحل أزمة الهجوم

ويرغب النادي الأهلي في حسم ملف المهاجم الأجنبي، بعد أن تعثرت المفاوضات مع أكثر من لاعب، أبرزهم الكونغولي چاكسون موليكا، مهاجم نادي بشكتاش التركي، الذي طلب ناديه ١٠ ملايين دولار، من أجل التفريط في خدماته، الموسم المقبل لصالح النادي الأهلي، بينما توقف العرض الأحمر عند ٣.٥ مليون دولار أمريكي فقط.

ويعاني النادي الأهلي أزمة حقيقية، ولم يعد لدى السويسري مارسيل كولر، بدلاء أكفاء في مركز رأس الحربة، بخلاف محمود عبد المنعم كهربا، وصلاح محسن، العائد مؤخرًا من الإعارة، بعد أن قضى موسمًا بين صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.