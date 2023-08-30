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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة

صرف المعاش
صرف المعاش

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 بالزيادة الجديدة.. يهتم أكثر من 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، بالموعد المحدد لصرف المعاشات، يأتي ذلك عقب إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن موعد الصرف والذي يوافق يوم 1 سبتمبر 2023.

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إعادة الاستعلام وردّ المعاش

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تسليمى بطاقتى لصرف المعاش

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023 

ويستمر صرف معاشات شهر سبتمبر2023  حتى يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023 من مكاتب  البريد المصري، المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات الصراف الآلي atm ومن منافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

جدول صرف معاشات شهر سبتمبر2023 

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 1000 جنيه، يتم صرف الصرف يومي 1سبتمبر و2 سبتمبر 2023

 الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 2000 جنيه، يتم الصرف يومي 3 سبتمبر و4 سبتمبر2023.

الفئة التي تحصل على معاش أكثر من 3000 جنيه، يتم الصرف يومي 5 سبتمبر و6 سبتمبر 2023.

زيادة المعاشات بنسبة 15%  

وكشفت التأمينات الاجتماعية، في أبريل الماضي عن زيادة المعاشات بنسبة 15%، وتم صرفها بحد أدنى 170 جنيهًا وبحد أقصى 1635 جنيهًا.

من يتقاضون 1300 جنيه بعد زيادة المعاشات يحصلون على 1495 جنيهًا.

من يحصلون على  2300 جنيه بعد زيادة المعاشات يتقاضون 2645 جنيهًا.

من يتقاضون 3500 جنيه بعد زيادة المعاشات  يحصلون على 4025 جنيهًا.

من يحصلون على 4300 جنيه بعد زيادة المعاشات يتقاضون4945 جنيهًا.

من يتقاضون 5300 جنيه بعد زيادة المعاشات يحصلون على 6095 جنيهًا.

من يحصلون 6500 جنيه بعد زيادة المعاشات يتقاضون 7475 جنيهًا.

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