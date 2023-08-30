عميد السلك القنصلى الليبى بالاسكندرية يؤكد رفض التطبيع مع كيان الاحتلال

أكد السفير صالح خطاب الساعدى عميد السلك القنصلى الليبى بالاسكندرية الرفض الرسمى والشعبى على التطبيع مع كيان الاحتلال والتاكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء استقبال القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية السفير رأفت بدران، نظيره الليبي عميد السلك القنصلي بالإسكندرية، السفير صالح خطاب الساعدي، بمقر القنصلية.

نقل «الساعدي»، تحيات القيادة السياسية الرسمية والشعب الليبي الشقيق، مؤكدا الرفض الرسمي والشعبي على التطبيع مع كيان الاحتلال والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

أشاد القنصل العام لدولة فلسطين بالإسكندرية، الموقف الليبي، وشكر القنصل العام الليبي على زيارته، وتوضيح الموقف الليبي الشجاع.

وأكد السفير " بدران " قنصل فلسطين بالإسكندرية "أننا باقون على تلك الأرض فلسطين وتلك الأرض لنا ولن نكرر ما حدث معنا في عام ١٩٤٨ و١٩٦٧، وستقوم دولتنا على تلك الأرض شاء من شاء وأبى من ابى".