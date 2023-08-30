فاعليات تدريبات مركز الإبداع "قادرون باختلاف" بمركز شباب الساحل

استمرار تدريبات مركز الإبداع بجنوب سيناء “مكتب قادرون باختلاف ” بمركز شباب الساحل تدريباته الرياضية والعاب ترفيهية لأعضاء المركز.

تأتى هذه الأنشطة تنفيذًا لاستراتيجية وأهداف وزارة الشباب والرياضة وتعليمات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

والذى يؤكد دائمًا على الاهتمام بذوي الهمم وتكثيف البرامج والخدمات المقدمة لهم والعمل على الوصول لأكبر عدد من المستفيدين وتوسيع قاعدة الممارسة واستحداث أنشطة تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم.

تانى هذه الفعاليات تحت رعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وتوجيهات محمد فتحي وكيل الوزارة ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.