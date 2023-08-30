استمرار فعاليات دوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية بجنوب سيناء

استمرار فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية تحت شعار دورى الشوارع والاحياء والساحات الشعبية في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة باداره الطور علي ملاعب مركز شباب الساحل .

والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " بقياده الدكتوره سونيا عبد الوهاب وكيل الوزاره " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " برئاسة الدكتوره غاده جمال الدين مدير عام الاداره و محمد منصور منسق عام المشروع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء خلال الفترة من يوليو ٢٠٢٣ حتي ديسمبر ٢٠٢٣ في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة.

حيث يتكون الدوري من اربع مجموعات ( شرم الشيخ . دهب . الطور . أبورديس ).

ياتي ذلك تحت رعاية الاستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد مسعد وكيل المديرية .