انقلاب الغابون.. من هو الرئيس علي بونغو؟

عقب إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية رئاسية ثالثة، أعلن عسكريون في الجيش الغابوني سيطرتهم على السلطة وإغلاقهم لحدود البلاد معتبرين أن نتائج الانتخابات باطلة.

إذا فمن هو الرئيس علي بونغو؟

سياسي غابوني شغل منصب رئيس الغابون بعد فوزه في الانتخابات عام 2009

درس في باريس بجامعة بانتيون سوربون.

والده عمر بونغو الذي كان رئيسا للغابون منذ عام 1967 حتى وفاته عام 2009

خلال فترة رئاسة والده، شغل منصب وزير الشؤون الخارجية 1989-1991.

وزيرا للدفاع بين 1999-2009

في أكتوبر 2018، أصيب بونغو بجلطة دماغية بقي بعدها لمدة 10 أشهر دون ظهور علني.

على الرغم من استمرار معاناته من صعوبات في الحركة، قام في الأشهر الأخيرة بجولات في كل أنحاء البلاد وبزيارات رسمية إلى الخارج.

الأربعاء، أعلن رئيس مركز الانتخابات في الغابون فوز علي بونغو بالانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 64.27 بالمئة من الأصوات.