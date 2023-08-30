محافظ جنوب سيناء: لدينا خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 200 ألف بحلول 2030

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مصر تتمتع بمقومات كبيرة تتيح لها التنوع السياحي، لافتًا إلى أن السياحة في شرم الشيخ حققت نتائج مبهرة.

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن جامعة الملك سلمان الأهلية لديها 3 أفرع في جنوب سيناء وتتضمن كل الكليات بعدد طلاب تجاوز 4000 طالب، مؤكدًا أن الجامعة لديها سعة لعدد أكبر من طلاب مختلف الدول، وهناك أرض مخصصة للجامعة يمكن بناء وحدات سكنية عليها تابعة للجامعة.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، ومبادرة المنح الدولية المصرية Egy Aid، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية، بمشاركة لفيف من الوزارات المعنية والسفراء والمستشارين الثقافيين بالدول العربية والإفريقية والآسيوية وقيادات التعليم العالي والجامعات المصرية، اليوم الاثنين، وذلك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد أن الدولة لديها إمكانيات هائلة وقدرات فائقة على توفير كل احتياجات العملية التعليمية، مع التوسع بشكل سريع في أي إنشاءات تحتاجها الجامعة، ومدينة شرم الشيخ مستعدة لاستقبال أي عدد وهناك خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 200 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030.