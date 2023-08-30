استقرار أسعار الخضروات والفاكهة بـأسواق البحيرة

تشهد أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة ، في الساعات الأولي من نهار اليوم الأربعاء ، إستمرار ثبات أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو، والباذنجان من 5إلي 8جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الفلفل الأخضر مابين 15إلي 20 جنيها للكيلو ، والخيار مابين 9 إلي 12 جنيها للكيلو.

كما تراوحت أسعار البامية مابين30 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 10إلي 15جنيها للكيلو ، بينما إرتفعت أسعار البصل حيث تتراوح مابين 18 إلي 24جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 10إلي 12 جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الليمون مابين 12 إلي 16جنيها للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 28إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها.

وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 25إلي 30جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 20إلي 25جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو ، وتراوحت أسعار الجوافة مابين 20 إلي 25جنيها للكيلو