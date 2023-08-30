فريق إدارة الزمالة المصرية تتفقد مستشفي أورام قنا

تفقد فريق مديرية الصحة بقنا بقيادة الدكتور عبدالله حمدي مدير الزمالة المصرية بمديرية الصحة في رفقة الدكتور سمير عيد عضو المجلس العلمي لطب الأورام بالزمالة المصرية بالوزارة مركز أورام قنا.

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن الفريق تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفي للإطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى.

وأضاف تاوضروس، أن الفريق تابع العملية التدريبية بالمستشفي بهدف مطابقة الأقسام المعتمدة للمعايير المحدثة بالزمالة للأطباء.

وأشار تاوضروس أن الفريق الوزاري قد أثني علي جهود الفريق الطبي بمركز أورام قنا، بقيادة الدكتور أحمد رشاد مدير المركز والدكتور محمد منصور مساعد المدير ومدير وحدة العناية ومنسق الزمالة بالأورام.

وأكد استمرار التطوير والتحديث العلمي وفق أحدث علوم طب الأورام والعمل علي دعم الفريق الطبي بالمستشفي بالمتطلبات اللازمة من أجل توفير أفضل خدمة طبية للمواطنين من أبناء المحافظة.

وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والأستاذ الدكتور حسام حسني الأمين العام للجنة العلمية للتخصصات الصحية بالوزارة.