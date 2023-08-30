طليقة تامر عاشور تكشف حقيقة إمكانية عودتهما

شاركت سمر أبو شقة طليقة المطرب تامر عاشور، تفاصيل شخصية بعد انفصالها، مؤكدة أنهما لا يزالان على تواصل.

وأجابت سمر أبو شقة على أسئلة متابعيها عبر ميزة القصص القصيرة على حسابها الرسمي على إنستغرام، على سؤال رجوعها لتامر عاشور قائلة: "مفيش احتمال إني أرجع لتامر عاشور، وجالي وقت مكنتش قادرة أسمع أغانيه، بس بسمعه عادي دلوقتي وخصوصاً أيام بنتي بتطلب تسمعه".

وأوضحت أن طلقيها لا يزال على اتصال مع ابنتهما البالغة من العمر 5 سنوات، وأن تامر عاشور يراها ويتعامل معها بشكل منتظم.

كما أشارت إلى أنها لم تعد مرتبطة بعلاقة زوجية مع تامر عاشور منذ خمس سنوات.

وأشارت إلى أنها تحب أغنية "سماح جدا" لتامر عاشور، حيث سُجِّلت وهي حامل بطفلتهما، وأنها تحمل ذكريات خاصة بهذه الفترة.

وعن حفل "ليلة الدموع" الذي شارك فيه تامر عاشور مؤخرًا، أوضحت سمر أبو شقة أنها كانت حاضرة في الحفل بصورة عفوية، وأن تامر عاشور لا يزال صديقها ووالد ابنتها، وأنها قد صورت فقرة له في الحفل كما فعلت مع بقية الفقرات.

سمر أبو شقة وتامر عاشور كانا قد أعلنا انفصالهما في يونيو الماضي بشكل رسمي، وأعربت سمر عن احترامها لتامر عاشور وتمنياتها له بالتوفيق.