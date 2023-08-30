كيف تتعامل مع الحرائق؟ خبير إدارة أزمات يجيب

كشف شوقي عبد الكريم، خبير إدارة الأزمات، الطرق المثلى للتعامل مع الحرائق، قائلا إن الأخطار الناتجة عن الحرائق تتفاقم بسبب عدم معرفة الطرق المثلى للتعامل معها.

وأوضح عبد الكريم في مداخلة تلفزيونية أنه يمكن السيطرة على الحرائق وتقليل خسائرها بالتعامل معها على الوجه الأمثل وبمواد الإطفاء التي تُناسب كل حريق.

وأشار خبير إدارة الأزمات، إلى أن تكرار نشوب الحرائق يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات المناخية المصاحبة لفصل الصيف، مطالبًا بضرورة الإبلاغ عن الحرائق في الوقت المناسب حتى وإن كانت هذه الحرائق صغيرة وسرعة التصرف السليم.

وتابع "أحيانا التصرفات الخاطئة تتسبب في زيادة الحريق، فالحرائق لا تتم بشكل عشوائي لأنها تحتاج إلى عناصر الحريق الممثلة في المادة المشتعلة والأكسجين الموجود في الهواء والحرارة، ولا بد من التركيز على ضرورة إبعاد المصدر الحراري عن الأكسجين وتكون لدى المواطن ثقافة تجنب الحرائق خصوصا في الصيف، فكلما زادت درجات الحرارة زاد معها احتمالات نشوب الحرائق".

ولتجنب حوادث حرائق الماس الكهربائي يجب عمل صيانة دورية، واستخدام أفضل الخامات بالنسبة للأسلاك والقواطع سواء من البرايز أو الفيش وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدا أن أي حريق يمكن السيطرة عليه في البداية شريطة عدم الذعر والخوف، لأن الذعر في الحريق يجعل الثانية دقائق لا تمر.

وأكد أن هناك العديد من الأخطاء التي تسبب الحرائق، وأهمها سوء تخزين المواد القابلة للاشتعال سواء في المنازل أو المصانع أو المخازن خصوصا التي يتم إنشاؤها أسفل العقارات المنزلية والتي تخزن مواد البنزين والكحول.

وأشار إلى أنه يجب على مالكي الوحدات السكنية تركيب أجهزة إنذار ضد الحرائق والاستعانة بوسائل الإطفاء داخل كل وحدة سكنية، خاصة مع وجود توصيلات الغاز الطبيعي في البيوت وكثرة الأجهزة الكهربائية التي تُسبب حملًا وضغطًا كبيرًا على أسلاك الكهرباء، ويجب على ساكني الشقق التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية والصيانة الدورية.

وأوضح أنه يجب على ربات البيوت عند الطهي أو التواجد في المطبخ عدم ارتداء الملابس الفضفاضة التي تُسهل ملامسة النار سريعًا دون أن تنتبه، ولابد من وجود أجزخانة صغيرة تحتوي على إسعافات أولية بسيطة لسرعة العلاج، مع وضع كافة الأشياء القابلة للاشتعال بعيدًا عن أيدي الأطفال.

