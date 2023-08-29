قراءة القرآن الكريم على أنغام الموسيقى.. نقابة القراء تتوعد بموقف شديد

انتشر مقطع فيديو خلال الساعات الأخيرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يظهر ممسكًا بآلة موسيقية ويلعب عليها بجانب قراءته للقرآن الكريم، الامر الذي أثار جدلًا واسع في مصر، واعتبره البعض بأنه بهذا الفعل يستهزئ بالقرآن الكريم.

قراءة القرآن الكريم على أنغام الموسيقى

وأظهر الفيديو، الذي أثار جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، شخص يلعب على الـ (عود) ويقوم بترتيل القرآن على أنغام الموسيقى، وخرجت العديد من المطالب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي طالبوا خلاله بالتدخل الفوري للقبض عليه ومحاسبته، واعتبر البعض أن هذا الفعل من قبل هذا الشخص الذي يعزف ويقوم بترتيل القرآن الكريم على أنغام الموسيقى.

ومن جانبه، علق الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، على مقطع فيديو المنتشر، معبرا عن رفضه لهذا الأمر بشكل كامل.

وقال محمد حشاد، خلال تصريحات تلفزيومية، مساء اليوم الثلاثاء، موضحًا أن العود موجود في جلسة القرآن الكريم وهذا شيء خطير جدا، مشددًا على أن النقابة سيكون لها موقف شديد جدا، منوهًا بأن الأمر الان مع المستشار القانوني للنقابة، وسنتخذ كل الإجراءات القانونية ومنها ازدراء القرآن الكريم.

وكشفت دار الإفتاء المصرية حكم إخضاع القـرآن الكريم للنغمات الموسيقية، موضحة أنه شئ محرم شرعًا، وكتبت في بيان فتواها، :"القرآن الكريم هو كلام رب العالمين، أنزله الله على الرسول -صلى الله عليه وسلم- هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولم ينزله ليطرب به الناس أو يتغنوا به.. وقد أمر الله المسلمين بفهم معانيه وتدبر ما فيه من عظات وآداب بكل أحكامه".