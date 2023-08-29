سفاح الجيزة.. أخطاء صادمة وقع فيها خالد الباجوري تورطه مع الجمهور (شاهد)

يواصل مسلسل ( سفاح الجيزة ) بطولة النجم أحمد فهمي، تصدر قائمة الأكثر بحثًا على مؤشر البحث العالمي جوجل ومختلف مواقع التواصل الإجتماعي، منذ عرض أول حلقتين منه عبر منصة "شاهد VIP"، نظرًا لأنه مستوحى من أحداث قصة حقيقة شغلت الرأي العام، مما جعله يحظى بنسب مشاهدة مرتفعة وإشادات ضخمة من قبل الجمهور في الآونة الأخيرة.

مسلسل "سفاح الجيزة"

أخطاء وقع فيها هادي الباجوري بالحلقة الثانية من مسلسل (سفاح الجيزة)

وعلى الرغم من النجاح الضخم الذي حققه المسلسل في عرض أول حلقتين فقط، إلا أن المخرج هادي الباجوري وقع في أخطاء صادمة ظهرت خلال عرض الحلقة الثانية من المسلسل، وجاء أحدها في مشهد كان يتذكر فيه "محي"، وهو بطل المسلسل الذي يُجسد دوره الفنان أحمد فهمي، أول مشهد جعله يتأكد من حب "سلمى" له، التي تؤدي شخصيتها النجمة ركين سعد.

أخطاء في مسلسل سفاح الجيزة

من المفترض أن أحداث هذا المشهد تعود إلى عام 2014، ولكن الخطأ الذي لاحظه الجمهور هو ظهور "سلمى" مُمسكة بهاتف ذكي بثلاث كاميرات جانبية، على الرغم أنه في هذا التوقيت لم تكن هذه الهواتف ظهرت بعد، بل كانت الموبايلات بكاميرا واحدة فقط في منتصف ظهر الهاتف.

أخطاء في مسلسل سفاح الجيزة

في الوقت نفسه، ظهرت في نفس المشهد سيارة حمراء تسير في الشارع وكانت ماركة Toyota على طراز C-HR ، وهذا التصميم لم يظهر عام 2014، الأمر الذي أثار دهشة البعض.

أخطاء في مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل "سفاح الجيزة"

مسلسل سفاح الجيزة

يدور مسلسل "سفاح الجيزة" في إطار بوليسي تشويقي وبعض أجزاء العمل مقتبسة عن أحداث حقيقية، ويضم نخبة مميزة من نجوم الوسط الفني وهم أحمد فهمي، وركين سعد، وباسم سمرة، وصلاح عبد الله، وداليا شوقي، وجيهان الشماشرجي، وهايدي خالد، وهو من إخراج هادي الباجوري، وسيناريو وحوار إنجي أبو السعود، وعماد مطر.

مسلسل "سفاح الجيزة"

سفاح الجيزة الحقيقي

نتعرف في الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "سفاح الجيزة" على شخصية أحمد فهمي الذي يعيش بـ3 أسماء، الأول "جابر"، وهو الاسم الحقيقي له الذي تناديه به والدته وجيرانه، والثاني "محي" الذي تناديه به "زينة"، والثالث "يوسف"، وهو اسم الشخصية التي يعمل بها في مشغل خياطة مع صلاح عبد الله وجيهان الشماشرجي.