أحمد فهمى: جذبتنى شخصية سفاح الجيزة منذ إثارة القضية.. ولم أستغرق وقتًا للموافقة على العمل

أعرب الفنان أحمد فهمى عن سعادته بردود الأفعال التى وصلته بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلة الجديد «سفاح الجيزة» الذى يتم عرضة على إحدى المنصات، و يشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم: باسم سمرة، ركين سعد، حنان يوسف، صلاح عبد الله، داليا شوقي،أحمد فهيم، إنجى أبو السعود، جيهان الشماشرجي، وآخرين.. تأليف عماد مطر, إنجى أبو السعود ومحمد صلاح عزب، وإخراج هادى الباجورى.

يقول احمد فهمي: العمل مأخوذ عن شخصية حقيقية، وهى شخصية سفاح الجيزة المعروف، لكن الشخصيات والأحداث والتفاصيل فى معظمها ذات بعد درامي، ولا تعكس الواقع أو شخصياته، فنحن نصور العمل على مدار عامين، برغم من انه 8 حلقات فقط، ولكن كان به جهد كبير جدا، وتركيز وتحضيرات كثيرة لكى يخرج فى هذا الشكل، فلقد جذبنى من البداية الشخصية المركبة للسفاح، فهو لدية بعد نفسى بسبب تربيتة منذ الصغر، هى ما اثرت عليه عند الكبر.

واضاف: أردت أن أبتعد بهذا العمل عن الشكل الكوميدى الذى اعتاد الجمهور على مشاهدتى به، فاخترت نوعية عمل جديدة على الشارع المصري، فكان بمثابة التحدي، خاصة و ان الشخصية الحقيقية ما زالت على قيد الحياة، فبدأت بسؤال الناس التى احتكت به للتعرف على كل شيء يرتبط بشخصيتة، كما حضرت مع طبيب نفسى لاستكمال جميع جوانب الشخصية وملامحها.

واشار فهمى إلى انه كان من متابعى الحادث الحقيقى عند اثارة القضية فى وقتها، وقال: التحضيرات لشخصية سفاح الجيزة لم تكن سهلة بالمرة، الموضوع كان مرهقًا لأنه أنا كممثل المطلوب منى إنى أحب شخصية قاتل قاس جدا، من أجل تجسيدة وإظهار دوافعه لكل ما حدث، فكان أمرًا مجهدًا لكنى استمتعت به من أوله لأخره.

واوضح احمد فهمى انه اراد بعد نجاح فيلم العارف مع الفنان احمد عز تقديم أعمال متوازنة ما بين الكوميدى و التراجيدي، وقال: عندما عرض عليّ مشروع المسلسل لم استغرق وقتًا كبيرًا للموافقة، ووافقت فى اقل من 30 دقيقة، لانى كما قلت كنت مشدودًا للقضية من البداية، لكن التنفيذ لم يكن بالأمر السهل، والمخرج هادى الباجورى بذل جهدًا كبيرًا فى ذلك العمل واضح على الشاشة.

وواصل حديثة قائلا: اريد ان اعيش كممثل وسط الجمهور، وهو ما يدفعنى لتنويع ادواري، وعدم الاستمرار فى نوع واحد من الأعمال، لأن الفنان الذى قمشتة واسعة يعيش بين جمهورة فترة أطول، وترحيب الجمهور بذلك التنوع يؤكد نظريتى وانها صحيحة، وانه من الخطأ القول ان الجمهور اعتاد على ذلك الشكل، فالجمهور ذكي، ويحب من يعامله بمثل هذا الذكاء بتقديم اعمال جيدة الصنع، و مواضيع جديدة غير معتادة.