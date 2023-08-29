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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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بسمة وهبة لأحمد سعد بعد انفصاله عن زوجته: أوعى الشهرة تغيرك (فيديو)

الإعلامية بسمة وهبة
الإعلامية بسمة وهبة

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن زوجة الفنان أحمد سعد أعلنت منذ قليل عبر مواقع التواصل الاجتماعي انفصالهما لكنها قامت بحذف "البوست".

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أحمد سعد.. 4 زيجات فاشلة بدأت بحب وغزل وانتهت بوجع وفراق

لو في حياتك واحدة ست أوعى لما تعلى وتكبر تديها كتف

‏ووجهت  بسمة وهبة، ‏خلال برنامجها "90 دقيقة"، المذاع عبر شاشة "المحور"، نصيحة للفنان أحمد سعد، قائلة إن الشهرة والنجومية تغير الناس، وأحمد سعد أصبح يمتلك شهرة ونجومية كبيرة، وكم من كبير من المعجبات، وهذا اختبار حقيقي من ربنا، معلقة "لو في حياتك واحدة ست أوعى لما تعلى وتكبر تديها كتف عشان ربنا مش هيكرمك".

‏وأضافت بسمة وهبة: " في الوسط الفني نجوم كثر كانوا متألقين لكن الآن نزلوا الأرض بسبب الافتراء على زوجاتهم".

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