وزير الرياضة يُشيد بحصول التايكوندو المصري على أكبر عدد من اللاعبين المصنفين المدعوين من الاتحاد الدولي

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتفوق التايكوندو المصري لأول مرة على الاردن فى عدد اللاعبين المصنفين المدعوين (من الاتحاد الدولى) لبطولة الجائزة الكبرى بباريس، والتي تعد مؤهلة للألعاب الأولمبية، مما يزيد من أهميتها وجعلها هدفًا مهمًا للمنتخبات الوطنية.



وقال الدكتور أشرف صبحي : "حصول التايكوندو لأول مرة علي دعوة عدد لاعبين لبطولة الجائزة الكبرى بباريس أكبر من الأردن إنجاز كبير، وتأهل لاعبينا للجائزة الكبرى يعكس قوة ومستوى اللاعبين المصريين في رياضة التايكوندو ويمنحهم الفرصة للتنافس وإظهار قدراتهم دوليًا".

ويستعد منتخب التايكوندو للمشاركة فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى والتى تقام فى الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبل بباريس ، ودخل المنتخب معسكر مغلق بالاسماعيلية فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة الجائزة الكبرى ينتهى بعد غد السبت.