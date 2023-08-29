يبحث العديد من السعوديين، على محركات البحث بموقع “جوجل” عن وظائف وزارة الخارجية السعودية، بعدما أعلنت عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى سكرتير ثاني (للرجال والنساء) حملة الماجستير.

التخصصات المطلوبة في وظائف الخارجية السعودية

أوضحت وزارة الخارجية السعودية، أن هناك عدد من التخصصات المطلوبة للتقديم على الوظائف الشاغرة، والتي جاءت كالتالي:

علوم سياسية.

علاقات دولية.

إعلام (علاقات عامة).

قانون.

حقوق إنسان.

دراسات دبلوماسية.

الدبلوماسية الرقمية.

أمن دولي.

الدبلوماسية العامة.

حل النزاعات الدولية.

شروط التقديم على وظائف الخارجية السعودية

ونوهت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، أن هناك عدد من الشروط يجب أن تتوفر في المتقدم أو المتقدمة على الوظائف الشاغرة:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير بتقدير لا يقل عن جيد.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

أن لا يكون محكوما عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن لا يكون مفصولا من خدمة الدولة.

أن لا يكون متزوجاً أو متزوجة من غير الجنسية السعودية.

أن يكون لائقاً صحياً وحسن المظهر.

أن يتعهد خطيا بالعمل في أي بعثة في الخارج يصدر قرار نقله إليها.

أن تكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم العالي لمن كان حاصلاً عليها من خارج المملكة.

يشترط على المتقدم أو المتقدمة إجادة اللغة الإنجليزية.

الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف الخارجية السعودية

بحسب ما جاء في بيان الخارجية السعودية، فأن الوثائق المطلوبة للتقديم على وظائف الشاغرة، كالتالي:

وثيقة التخرج موضحا بها التقدير والمعدل التراكمي على أن لا يقل التقدير عن جيد.

صورة طبق الأصل من المعادلة (لمن كان حاصلاً على الشهادة من خارج المملكة).

نسخة من بطاقة الأحوال المدنية.

صورة شخصية حديثة رسمية (4*6).

موعد التقديم على وظائف الخارجية السعودية

وأشارت وزارة الخارجية السعودية، أن التقديم متاح حاليًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 1445/2/13هـ، ويستمر حتى الاثنين 1445/2/19هـ.

رابط التقديم على وظائف الخارجية السعودية

ويمكن للراغبين في التقديم على وظائف وزارة الخارجية السعودية، تسجيل البيانات المطلوبة عبر الرابط التالي: (اضغط هنــــــــــــا).