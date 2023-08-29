ارتباط عمرو دياب وداليدا خليل تريند نمبر وان.. تصريح مثير للجدل وضحكة تكشف المستور

عادت الفنانة اللبنانية داليدا خليل، لإثارة الجدل مجددًا حول علاقتها بالهضبة عمرو دياب، بتصريحاتها الأخيرة التي كشفت عنها خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل".

داليدا خليل تثير الشكوك حول ارتباطها بالهضبة عمرو دياب: هيدا الموضوع بخليه خاص ليا

صرحت داليدا خليل بأن علاقتها بالفنان عمرو دياب خاصة جدًا، لافتة أن أول مقابلة تمت بينهما كانت أثناء تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية، مضيفة: "هو شخص لطيف وجامد جدًا، والستات كلها بتحبه وأنا من أشد المعجبين به".

عمرو دياب وداليدا خليل

ورفضت داليدا خليل كشف أي تفاصيل عن طبيعة علاقتها بالهضبة، حيث أنها لم ترد بالتأكيد أو النفي على أنباء ارتباطهما التي انتشرت مؤخرًا بعد نشرها صورة تجمعهما وهو يُقبلها، مما أثار الشكوك حول وجود قصة حب بينهما، واكتفت بقولها: "هيدا الموضوع بعتبره كتير خاص بيا وبخليه خاص ليا".

داليدا خليل ترفض الكشف عن طبيعة علاقتها بعمرو دياب: والله ما بعرف

كما أكدت داليدا خليل أنها لا تعلم من هي الفتاة التي كان يقصدها عمرو دياب في حفله، حينما قال "قال قمر بيروت معانا في الحفلة"، حيث قالت ضاحكة: "والله ما بعرف ما فيني إحكي على حالي".

داليدا خليل

في الوقت نفسه، أشادت داليدا بالحفل الذي أحياه عمرو دياب مؤخرًا في لبنان، قائلى: "من أحلى الحفلات ما فيي أخبرك أد إيه الشعب اللبناني كان منتظره، كان فيه حوالي 16 ألف، العالم كانت فوق بعضها، ولع الدنيا وكانت حفلة رائعة، رجع النور على بيروت بهضامته وحلاوته".

عمرو دياب وداليدا خليل

داليدا خليل تكشف تفاصيل فيلمها الجديد: هيبصر النور أوائل شهر نوفمبر في الجونة

على صعيد آخر، أعلنت داليدا خليل أنها تقوم حاليًا بتصوير فيلم "دراكو راع"، حيث قالت: "عندي فيلم وتحدي كبير، بجسد فيه دور ضخم، هيبصر النور أوائل شهر نوفمبر، وهنفتتح الفيلم عندكم بإذن الله في الجونة، وعلى أمل التقي بيكم وجه بوجه، وبقدم دور كتير حلو"، مشيرة إلى أنه فيلم فانتازي ولايت كوميدي، يحتوي على العديد من قصص الحب وتتعاون فيه مع عدد من الفنانين المصريين لأول مرة.

داليدا خليل

داليدا خليل: ليس هناك شخص يُطلق عليه نمبر وان في الساحة الفنية

وشددت داليدا خليل على أنه ليس هناك شخص يُطلق عليه نمبر وان في الساحة الفنية، حيث يجب أن يصل الفنان للجمهور من خلال موهبته واجتهاده، مضيفة: "نمبر وان هو الشخص المحبوب، ولم أقصد الفنان محمد رمضان بهذه الكلمات وأُكن له كل الحب والتقدير".