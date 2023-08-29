"العلف الأخضر" .. قصة تحويل الذرة لغذاء آمن للماشية

يعتبر العلف الأخضر احد أهم أنواع الأعلاف للحيوانات والماشية، نظرا للفائدة والقيمة الغذائية التي يوفرها هذا العلف، ويغنى المزارع عن خسارته من شراء أعلاف آخرى لا تغنى ولا تسمن من جوع.

وعلى ما يبدوا أن الفلاح المصري أصبح يعتمد على العلف الأخضر كونه يعود بالنفع عليه من جهة انخفاض تكلفته مقارنه بباقي أسعار الأعلاف التى تعتبر بالنسبة له باهظة ومكلفة الثمن .

يعد محصول الذرة الشامية من المحاصيل الصيفية الإستراتيجية، التي يتم تحويلها إلي العلف الأخضر، وسرعان ما يتحول إلى جزيئات صغيرة بعد وضع الثمار مع العيدان في ماكينة الفرم.

وتعتبر محافظة الشرقية، من ضمن أهم المحافظات فى زراعة الذرة الشامية، لكونها من محاصيل الحبوب الرئيسية لأهميتها فى تغذية الإنسان والحيوان والدواجن، وأيضا لأنها تتمتع بتربة زراعية سمراء.

تزرع الشرقية نحو 235 ألف و 293 فدان من الذرة الشامية هذا العام، عبارة عن صفراء وبيضاء، موزعة بعدد من مراكز المحافظة، ويبلغ سعر الضمان لنحو ٩ آلاف جنيه للذرة البيضاء و ٩ آلاف و ٥٠٠ جنيه للصفراء .

يتم زراعة الذرة الشامية لمدة ٣ أشهر بداية من شهر يونيو من كل عام، وبعدها يتم تقطيعه من الأراضى، ووضعة في ماكينة الفرم، مع خلطة بمضادات سموم وبودرة السيراميك لاحتوائها علي كمية كالسيوم عالية، ليتحول إلي علف أخضر، ثم يتم ضغطه وبدء استخدامه للمواشي بعد أسبوعين من الضغط .

للعلف الأخضر فوائد عديدة، حيث أنها تساهم في زيادة الألبان لدي الماشية، إلى جانب زيادة اللحوم بها، ويعد غذاء آمن لها، فضلًا عن انه لا يمثل عبئ إقتصادي على الفلاح في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف الذي أصبح باهظ الثمن .

يقول المهندس محمود عبد المنصف رئيس قسم الإرشاد الزراعى بإدارة ديرب نجم، أن العلف الأخضر له العديد من الفوائد والأستفادة للفلاح المصرى، كون هذا العلف يساهم فى زيادة اللحوم فى الماشية والدواجن، وأيضا يزيد من حليب المواشي، وآمن ويعطى قيمة غذائية لهم، فضلاً عن أنه تكلفته بسيطة لدى الفلاح ولا تضاهى أسعار الأعلاف الأخرى التى تستنذف أموال الفلاح.

وأضاف: محافظة الشرقية تزرع نحو 235 ألف و 293 فدان من الذرة الشامية الأبيض والأصفر هذا العام، يتم زراعتها بداية من شهر يونيو وحتى شهر أغسطس .