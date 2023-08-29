4 طلاب سيناوية ضمن مبادرة "الموهوبون العرب"

أعلنت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن ترشيح 4 طلاب ضمن مبادرة “الموهوبون العرب” في نسختها الثالثة على مستوى العالم العربي، والتى تتم بالشراكة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز، للموهبة والإبداع (موهبة) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) .

ويأتي ترشيح الطلاب تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهاد سعيد، مدير الإدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكي، ومحمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف عادل عتلم، وكيل المديرية.

والطلاب المرشحون هم: أحمد ياسر نبيه عبدالمعطي، وشادي هشام محمد خليفة، ومحمد حازم أحمد، وجميعهم من مدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعي الإعدادية بنين التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية، وجولي لطفي زكي حناوي، مدرسة شرم الشيخ الرسمية لغات، التابعة لإدارة شرم الشيخ التعليمية.

ومن المقرر أن يؤدي الطلاب المرشحون غدا الأربعاء 30 أغسطس الجاري، اختبارًا أون لاين في تمام الساعة التاسعة مساء حتى العاشرة مساء، ولمدة ساعة؛ للتصفية واختيار 100 طالب من بين 270 طالب على مستوى الجمهورية.