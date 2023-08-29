أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة تعبر سيناء قادمة من أوروبا

عبرت آلاف الطيور القادمة من أوروبا سيناء عبر خليج عقبة بمدينتي دهب ونويبع وذلك للمرة الأولى تشاهد كثافة الطيور المهاجرة العابرة في أسراب في سيناء في ظاهرة وصفت بالغريبة.

وشاهد سياح دهب ونويبع أسرابًا من الطيور قادمة من أوروبا وسط فرحة كبيرة والمنظر الرائع الذي شكلته أسراب الطيور وهي تعبر بحر خليج العقبة، وقد شاهد أيضًا مواطنو طور سيناء آلاف الطيور المهاجرة بمنطقة حمام موسي بطور سيناء.



وقالت كاتي ظريف، مدربة غطس بدهب، أنها للمرة الأولى تشاهد أسراب الطيور المهاجرة بهذه الكثافة العددية مشيرة إلى أنها سعيدة بهذه الطيور المهاجرة التي تعبر أرض السلام أرض سيناء متجهة لأفريقيا.

وأكد الدكتور ياسر عوض الله، الخبير البيئي، في محميات جنوب سيناء إن ظاهرة تزايد أعداد الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا لأفريقيا ظاهرة تحتاج لدراسة مشيرًا إلى أن هناك محطات استراحة للطيور المهاجرة القادمة أهمها محمية رأس محمد والتي تعتبر منطقة تلاقي للطيور المهاجرة ما بين شرم الشيخ وطور سيناء وكذلك المحميات الطبيعية نبق وأبو جالوم وطابا وسانت كاترين.