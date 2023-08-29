أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت يسجل 84.36 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس، مع موازنة السوق لمخاوف انخفاض الطلب بفعل احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية للقلق من أن تؤثر عاصفة مدارية قبالة ساحل الخليج الأمريكي على الإمدادات.

سعر خام برنت للعقود الآجلة:

ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 84.36 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.99 دولار للبرميل.

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق هذا الأسبوع من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام، والعام المقبل.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الجمعة، إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

في هذه الأثناء، ضربت العاصفة الاستوائية إداليا غرب كوبا، أمس الإثنين، وتحولت إلى إعصار تقريبًا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا، ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأمريكي.

سينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

وقال الدكتور فؤاد بوقري، المستشار الاقتصادي، إن قرار المملكة العربية السعودية تمديد الخفض الطوعي للنفط العام المقبل، ليس قرار دولة واحدة، وإنما هناك 8 دول من منظمة "أوبك +" اتخذت هذا القرار في شهر أبريل الماضي، وقررت أن تخفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024م.

وأوضح أنه قد تم تنفيذ هذا القرار من قبل المملكة العربية السعودية ابتداءً من شهر يوليو الماضي 2023، لافتًا إلى أن هناك مراجعة شهرية لدراسة نتائج هذا القرار من قبل دول منظمة الأوبك، وتأتي روسيا كدولة ثانية بمقدار 500 مليون برميل يوميًا، وخفضت الإنتاج في شهر أغسطس بمقدار 300 مليون برميل.

وأشار إلى أن هذا التخفيض جاء بهدف، وهو ليس فقط عملية رفع أسعار البترول، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي هو استقرار أسعار البترول وتحديد سعر عادل للمنتجين وللدول المستهلكة، وخصوصًا الدول النامية.