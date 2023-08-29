لجنة من وزارتي النقل والري وأزمات سفاجا تتفقد البرابخ والسدود بجميع الطرق

كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، لجنة مشكلة من إدارة الأزمات بالمدينة وعضوية الإدارة الهندسية والهيئة العامة للطرق التابعة لوزارة النقل وإدارة المياه الجوفية التابعة لوزارة الري والموارد المائية بالمرور على مخرات السيول والبرابخ والسدود والبحيرات وأعمال الحماية الخاصة بالطرق لجميع الطرق الخاصة بالمدينة (سفاجا_الغردقة وسفاجا_سوهاج وسفاجا_قنا وسفاجا_القصير).

وأوضح رئيس المدينة، أنه تنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفقدت اللجنة جاهزية أعمال الحماية والتأكد من عدم وجود عوائق قد تعوق تصريف المياه من مصدرها (الوادي) حال هطول الأمطار والسيول بالبرابخ أسفل الطريق للجهة الأخرى دون إحداث خسائر بالطريق قد تؤدي إلى حوادث والتأكد أيضًا من سلامة السدود والبحيرات المنشأة لنفس الغرض وهو حجز كميات كبيرة من المياه المتدفقة من الأودية بالبحيرات وخلف السدود لعدم تدمير الطريق حال هطول الأمطار.

وأضاف شعبان، أن اللجنة فحصت جاهزية أعمال الحماية وإزالة بعض الأتربة وحرق الحشائش الموجودة أمام البرابخ وذلك كإجراء احترازي ودوري تقوم به المدينة بصفة مستمرة وخصوصًا قبل دخول فصلي الخريف والشتاء وهم الفصول الأكثر توقعًا لهطول الأمطار فيهم.

فضلًا عن التأكد من صلاحية الطرق ووجدت بعض الملاحظات وقد تم عمل إزالة فورية لبعض العوائق ومنها ما يحتاج إلى إجراءات ستتم عن طريق هيئة الطرق لرفع درجة جودة الطرق.