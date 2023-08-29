محافظ كفرالشيخ يتابع مشاريع قرى "حياة كريمة "بمطوبس

مجلس جامعة كفرالشيخ

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، متابعة للمشروعات الجاري إنشاؤها بقرى حياة كريمة بمطوبس، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري، وجاري توصيل الغاز الطبيعي للقرى إضافة لشبكة الاتصالات، وجاري الاستعدادات للمرحلة الثانية التي تضم الحامول ودسوق وكفر الشيخ، وسيدي سالم.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء الكليات.

وقال المحافظ أن مركز الحامول من المراكز المستهدفة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وكذا التحالف الوطني، بتنظيم قوافل طبية وقوافل ثقافية وتدريبية وحوار وطني، مؤكداً أن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام القيادة السياسية، في كافة القطاعات، وخاصة قطاع الصحة، فتم إنشاء 4 صروح طبية ببلطيم وقلين وسيدي غازي وبرج البرلس، وجاري الانتهاء من الصرح الخامس، "مستشفى بيلا"، وجاري الانتهاء من إنشاء مركز الأورام، ووصلت نسبة توريد الأجهزة الطبية ل 70%، وجاري تطوير شامل لمستشفى الصدر، إضافة لاستئناف الأعمال بمستشفى الرياض بعد إجراء عدة تعديلات مع الاستشاري، كما تشهد جامعة كفرالشيخ، استكمال المنظومة الطبية، بإنشاء مستشفى الطوارئ والأورام بالجامعة ومجمع العيادات، مما يعود على المواطن بمزيد من تقديم الخدمات الطبية المتعددة لهم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، توجد خطة طموحة، لتطوير الطرق، وهدفنا الرئيسي الحالي، الانتهاء من المرحلة الأولى من حياة كريمة، والبدء في المرحلة الثانية بالمراكز 4" كفر الشيخ، الحامول، سيدي سالم، دسوق.