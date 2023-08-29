البترول تخطط لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى باستثمارات 1.9 مليار دولار.. فيديو

أكد حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك خطة لدى الوزارة للبحث والتنقيب عن حقوق البترول في البحر الأحمر والدلتا، موضحًا أن هناك أكثر من شركة عالمية تقدمت لتولي إدارة هذه الحقول.

وقال حمدي عبدالعزيز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه جارٍ تنفيذ خطة لحفر 45 بئرًا للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالى المنتهى 2022/2023.

حفر 35 بئرًا:

ونوه إلى أن الاكتشافات أسفرت عن اكتشاف حقل نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات حوالى 2.5 تريليون قدم مكعب غاز، مضيفًا أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين 2023/2024 و 2024/2025 حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

وأوضح عبدالعزيز، أنه جارٍ تقييم نتائج المزايدة العالمية للبحث عن الغاز الطبيعى في 12 منطقة برية وبحرية بالبحر المتوسط والدلتا عقب إغلاقها في نهاية يوليو الماضى، بجانب خطة تنمية حقل ظهر غاز ظهر، والتي تضمنت حفر وإكمال 20 بئرًا.