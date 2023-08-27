حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بحى شرق أسيوط

نفذت محافظة أسيوط، حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق أسيوط، في إطار جهود المحافظة لتحسين المظهر العام للشوارع وضمان السلامة والراحة للمواطنين.

وقاد الحملة عبداللطيف عبدالمنعم رئيس حى شرق اسيوط للإشراف على الحملة، بالإضافة إلى ذلك، يشرف عليها سيد عباس وعاصم ابراهيم، نائبي رئيس الحى، بالاضافة الي قسم الاشغالات المشارك في الحملة.

وتهدف هذه الحملة إلى إزالة التجاوزات والاشغالات غير المصرح بها على جوانب الشارع، وتأمين سلامة حركة المرور وسلاسة حركة المشاة. وستتمثل أعمال الحملة في إزالة العوائق والمواد غير المرغوب فيها، وتنظيف الرصيف وإعادته إلى حالته الطبيعية.

وأعرب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، عن أهمية هذه الحملة في تحقيق النظام والتنظيم في شوارع محافظة أسيوط، مؤكدًا حرص السلطات على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. كما دعا المحافظ جميع المواطنين إلى التعاون مع الحملة، والامتناع عن إحداث أي تجاوزات جديدة في المنطقة.

وستسمر الحملة بإزالة الاشغالات وإعادة تأهيل الشارع. في خطوة مهمة في سعي المحافظة لإعادة هيكلة المناطق الحضرية، وتعزيز جاذبيتها وراحة السكان.

حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق اسيوط

حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق اسيوط

حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق اسيوط

حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق اسيوط

حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق اسيوط

حملة لرفع الاشغالات من شارع تقسم البترول بنطاق حى شرق اسيوط