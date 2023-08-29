جامعة الزقازيق: صرف مكافأة بمناسبة قرب حلول المولد النبوى الشريف

عقد مجلس جامعة الزقازيق، اليوم الثلاثاء، إجتماعه الدوري رقم ٥٦٧ لشهر أغسطس عام ٢٠٢٣م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفي بداية إجتماع مجلس الجامعة تقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري وأسرة الجامعة، بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة قرر مجلس الجامعة صرف ١٢٥٠ جنيه مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوظائف الكادر العام، والوحدات المعاونة داخل الجامعة، والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

كما توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لحرصه المستمر على التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة في كافة الفعاليات التي تنظمها جامعة الزقازيق.

وأكد محافظ الشرقية، إستمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة .

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى الدكتور إيهاب الببلاوي بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تقدم أيضا بالتهنئة إلى الدكتور محمد السيد عبد الحميد بتكليفه قائما بعمل عميد كلية الآثار بصان الحجر، داعيا لهم بالتوفيق والسداد فى أداء مهامهم فى خدمة الجامعة ومنتسبيها .

وقدم مجلس الجامعة بتكريم كلا من الدكتور أحمد النادى عميد معهد الدراسات والبحوث الآسيوية، والدكتور إبراهيم على الدين القلا عميد كلية الآثار، والدكتور محمد عبدالرؤوف الجوهرى عميد معهد حضارات الشرق الأدنى القديم، بمناسبة إنتهاء فترة عمادتهم، وتقديرا لجهودهم فى خدمة الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية.

كما وجه المجلس بخالص الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعي وذلك للدعم الكامل المقدم من الوزارة للإنتهاء من افتتاح مركز ذوى الإعاقة من أصحاب الهمم بالجامعة.

ووافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس ( الأساتذة والأساتذة المساعدين) الحاصلين على اللقب العلمى، بموافقة مجلس الجامعة بجلستيه رقم ٥٦٤ و ٥٦٥ على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق.

كما ناقش المجلس موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٢٠٣/٧/٢٩ الخطة الزمنية للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ ، على التحول التالى، بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول ٢٠٢٣/٩/٣٠م وتنتهى ٢٠٢٤/١/٤م على مدار ١٤ أسبوعا ، على أن تكون أجازة نصف العام ٢٠٢٤/١/٢٧م وحتى ٢٠٢٤/٢/٨م ، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٢/١٠ حتى ٢٠٢٤/٥/٣٠ على مدار ١٦ أسبوعا .

ووافق المجلس أيضا على اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة على مد فترة فتح باب القبول بالدراسات العليا ( دبلوم، السنة التمهيدية، الماجستير، الدكتوراة) ، وكذلك البرامج المميزة للعام الجامعي الجديد لمدة شهر اعتبارا من ٩/١ وحتى ٢٠٢٣/٩/٣٠م.

وأشار رئيس الجامعة إلى البدء فى عملية تجميل وتطوير الحرم الجامعى، بعد الإنتهاء من رسم التصميمات المخصصة لذلك من خلال نخبة من المتخصصين ، وذلك استعدادا لاحتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاما على إنشاء الجامعة .

وفي الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة الدكتور محمد حبيب المنسي أستاذ الاراضي بكلية التكنولوجيا والتنمية، الدكتورة فاطمة محمد جاد الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية بنات، داعين المولي عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.