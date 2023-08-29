معرض للمصنوعات والمشغولات اليدوية بالسنبلاوين

نفذ مركز التنمية الشبابيه بالسنبلاوين التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية الثلاثاء معرض اليوم الواحد لعرض المصنوعات والمشغولات اليدوية و بمشاركه مجموعة من مراكز الشباب بحضور جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين ام محمد عوض رئيس قسم الشباب بالاداره و وسام عبد المقصود مسئولة الشباب و محمد محروس المدير التنفيذي للمركز ومديري المراكز المشاركة بالمعرض.

و يشمل مجموعة متنوعة من الصناعات اليدوية، مثل الحرف اليدوية التقليدية مثل النسيج والخياطة والنحت والخزف والمجوهرات، بالإضافة إلى الصناعات الحديثة مثل صناعة المنتجات الطبيعية والزراعة العضوية والتصوير الفوتوغرافي.

وأكدت لدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ،أن الحرف اليدوية والصناعات اليدوية جزءًا مهمًا من التراث الثقافي لأي مجتمع، وتشمل جميع الأنشطة التي يتم فيها صنع المنتجات اليدوية باستخدام المهارات اليدوية والأدوات البسيطة.

وأوضحت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أن توظيف الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في إقامة معرض اليوم الواحد بمراكز الشباب، حيث يتم عرض وبيع الأعمال اليدوية المصنوعة يدويًا من قبل الشباب والحرفيين المحليين.

وأشارت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية إلى استخدام معرض اليوم الواحد بمراكز الشباب كفرصة لتعزيز الحرف اليدوية المحلية وتشجيع الشباب على تعلم مهارات يدوية تقليدية جديدة، كما يمكن استخدامه كفرصة لترويج المنتجات المصنوعة محليًا وزيادة الوعي حول أهمية الحرف اليدوية والصناعات اليدوية في الحفاظ على الثقافة والتراث التقليدي.

يأتى ذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة و طارق دهب مدير إدارة الشباب بالمديرية .