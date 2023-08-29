إشبيلية يدرس دعم صفوفه بالتعاقد مع الزلزولي

يدرس فريق نادي إشبيلية الإسباني دعم مركز الهجوم بعد طلب من المدرب خوسية لويس مينديليبار، ووضع عينه على اللاعب عبدالصمد الزلزولي، لاعب برشلونة، بعد المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق في الموسم الحالي 2023 – 2024.

موقف برشلونة من رحيل الزلزولي:

لا يفكر نادي برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز في رحيل لاعبه المغربي عبدالصمد الزلزولي في الفترة الحالية، وأن صاحب الـ 21 عامًا يقدم مستوى جيدًا يسمح له بالتقدم أكثر في المستوى وقيادة الفريق في المستقبل.

انتقل عبدالصمد الزلزولي لبرشلونة في صيف عام 2022، ووقع على عقود الانتقال للكتالوني لمدة 4 مواسم تنتهي في صيف عام 2026، ويتبقى له ثلاثة مواسم.

عرض إشبيلية لضم الزلزولي:

يرغب إشبيلية في دعم مركز الهجوم بضم عبدالصمد الزلزولي بعدما خسر الفريق الثلاث مباريات الأولى التي لعبها في الدوري هذا الموسم، واحتلاله المركز الأخير في الترتيب من دون رصيد من النقاط، وقد يكون عرض الأندلسي لضم عبدالصمد في يناير المقبل.

شارك الزلزولي مع برشلونة في الموسم الحالي خلال أول مواجهتين، ودفع به المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في 67 دقيقة خلال أول مواجهتين من الدوري الإسباني هذا الموسم.

وشارك الزلزولي في 34 مواجهة في الموسم الماضي مع برشلونة حيث الموسم الأول له بعد الرحيل عن أوساسونا، وشارك بمعدل 1.903 دقيقة خلالها، وتمكن من تسجيل 6 أهداف وصناعة هدفين وحصل على 3 بطاقات ملونة واحدة منها حمراء.