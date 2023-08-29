غدا.. قطع التيار الكهربائي عن بعض قري ديروط
بناءً على الإشارة الواردة من إدارة شبكات شمال أسيوط، والتي تم تلقيها عن طريق هندسة كهرباء ديروط، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدة قرى ابتداءً من صباح غدا الأربعاء، الموافق 30 أغسطس الجاري.
وذلك في تمام الساعة الخامسة صباحًا وحتى الساعة العاشرة صباحًا، لأعمال الصيانة.
يشمل هذا الفصل المؤقت للتيار القرى التالية باويط وكوم انجاشه والرياض وعواجه ونجع على حمد وعزبة مسعود وعزبة أبو العيون وأبو كريم والظهير الصحراوي وبحري طريق الفرافرة وقبلي طريق الفرافرة.
يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الشركة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء وضمان سلامة العملاء.
تهيب إدارة شبكات شمال أسيوط بالمواطنين والمؤسسات المتأثرة بفصل التيار الكهربائي ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع هذا الانقطاع المؤقت.
كما تؤكد الإدارة على أنها تعمل جاهدة لإنجاز أعمال الصيانة في أسرع وقت ممكن وبأقل ازعاج للمواطنين.
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- قطع التيار الكهربائي خمس ساعات عن بعض قري مركز ديروط
- غدا سيقطع التيار الكهربائي خمس ساعات عن بعض قري مركز ديروط