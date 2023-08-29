 الأورمان تنظم قافلة طبية للمرضى غير القادرين بقري الشرقية

نظمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية علاجية استهدفت الكشف الطبي على المرضي غير القادرين والأسر الأولى بالرعاية بقري "النخاس وكفر الاشراف والحلبي" التابعين لنطاق مركز الزقازيق، وقريتي "الحصوة ونزلة العرين" التابعتين لمركز أبو كبير، وذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتعان مع مستشفى الزقازيق الجامعي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وانطلاقاً من حرص واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية، والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

ونفذت جمعية الاورمان عددًا كبيرًا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب مشروعات تنمية القرى الفقيرة، إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل وغير القادرات والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في الشرقية وفي القاهرة.

وأكد عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، دعمه الكامل لكافة الجمعيات الخيرية لما لها من دور هام وحيوي في خدمة وتنمية المجتمع وتقديم أوجه الدعم والرعاية، فضلاً عن إقامة مشروعات خدمية لخدمة المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، أن معارض توزيع الملابس تنظم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل مكان من أرض المحافظة، وطبقًا لمعايير محددة أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه.

من جهته قال مديرعام جمعية الأورمان، وعضو التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى محافظة الشرقية تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة.

وأشار مديرعام جمعية الأورمان، إلى أن توزيع الملابس بالمجان لا يتم بشكل عشوائي ولكن يكون للأسر الفقيرة والحالات المستحقة والتي تم تحديدها من خلال عمل أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة تحت قيادة عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن بالشرقية.