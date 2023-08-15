محمد رمضان يكشف عن مفاجآة للجمهور .. "تعاقد بالياباني"

أعلن الفنان محمد رمضان، عن تعاقده مع تطبيق ألعاب ياباني شهير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك».

ونشر محمد رمضان، صورًا له أثناء توقيعه على عقد تطبيق ألعاب ياباني شهير، وذلك دون الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بالتعاقد .

محمد رمضان



محمد رمضان يسطع في سماء جدة بعد نجاح كبير لحفله بالرياض

ومن ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفلًا غنائيًا استعراضيًا، يوم 19 أغسطس في جدة سوبر دوم بالمملكة العربية السعودية، ومقرر أن يقدم باقة من أغانيه المتنوعة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.



وشارك محمد رمضان للمرة الأولى، بحفل غنائي في فعاليات موسم الجيمرز 2023، التي تضم فعالياته نجوم الغناء والموسيقى من مختلف دول العالم، وذلك يوم 11 من أغسطس على أحد مسارح بوليفارد رياض سيتي.

ونشر “رمضان” صورًا من الحفل الذي أحياه، السبت الماضي، بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ضمن فعاليات موسم الجيمرز.

محمد رمضان

وشارك جمهوره الصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موجهًا الشكر لكل القائمين على الحفل، وفي لقاء له على هامش الحفل قال:«الجمهور السعودي جمهور عظيم والحمد لله الحفلة ناجحة وده المتوقع من الجمهور السعودي لأنهم دايما بيدعموني من بداياتي، والجمهور السعودي من الشعوب اللي بتساهم بشكل كبير جداَ في صناعة أي نجم عربي».

محمد رمضان

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

من الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم “ع الزيرو”، والذي يعرض خلال هذه الفترة بجميع دور العرض السينمائي، ويشاركه بطولته الفنانة نيللي كريم ومجموعة من النجوم .

قصة فيلم ع الزيرو:



في إطار من الحركة والتشويق، تدور أحداث الفيلم حول (حمزة) الملقب بـ(دراجون)، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

محمد رمضان

أبطال فيلم ع الزيرو:

فيلم "ع الزيرو" بطولة محمد رمضان، نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جارٍ الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

مسلسل جعفر العمدة:

يذكر أن، الفنان محمد رمضان شارك في الماراثون الرمضاني الماضي 2023 من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، والذي حققَّ صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصد الكثير من الإشادات من قبل النقاد.

تدور قصة مسلسل جعفر العمدة في السياق الاجتماعي والدرامي الشيق في حي السيدة زينب، إذْ يتزوج جعفر من 4 نساء، وتحوي عروض المسلسل الكثير من الأحداث المشوقة فمن بينهما أن جعفر سيعيش مأساة كبيرة في حياته، وهذا نتيجة اختطاف ابنه من قِبل مجهولين، ولايعرف إن كان حيًّا أو أصابه مكروه.

خلال توالي الأحداث في المسلسل سيضطر جعفر الكذب على عائلته، إذْ إنه قال لهم أنه توفي منذ أكثر من 20 عامًا، وستجمعه قصة حُب بالفنانة زينة التي تُجسد شخصية عايدة.

أبطال مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023:

شارك نخبة من كبار الفنانين المصريين في عمل مسلسل جعفر العمدة رمضان 2023، فهو يُعد ثالث أعمال النجم محمد رمضان مع نفس المخرج على التوالي، وشاركه بطولته الفنانة زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج: محمد سامى.