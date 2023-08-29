مكرونة بينك صوص بالدجاج

يفضل الكبار والصغار تناول المكرونة بأكثر من طريقة لمذاقها الطيب ومكوناتها الطبية التي تنال إعجابهم باستمرار.

بخطوات سهلة ومكونات بسيطة غيري في طريقة تقديم المكرونة المعتادة والمتعارف عليها بلون صلصة الطماطم الحمراء، أو صوص البشاميل الأبيض، تعرفي على طريقة عمل وصفة مكرونة تجمع بين اللونين وقدمي مكرونة بالصوص الوردي اللذيذ وبمذاق رائع وشهي.

المقادير:

- مكرونة: عبوة (مسلوقة ومصفّاة)

- صدر الدجاج: 500 غرام (مقطع إلى مكعبات)

- الزبدة: 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- الثوم: 5 فصوص (مفروم)

- ملح: رشّة

- فلفل أسود: رشّة

- صلصة طماطم: كوب

- كريمة الطبخ: 2 كوب

طريقة التحضير:

في قدر على النار، ذوبي الزبدة واقلي الثوم حتى يذبل، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وتبلي بالملح والفلفل الأسود.

اتركي القدر على نار متوسطة مع التقليب من وقت لآخر حتى ينضج الدجاج.

اسكبي عصير الطماطم في القدر واتركي الخليط حتى يكثف مع التقليب.

أضيفي كريمة الطبخ وحركي الخليط واتركيه حتى الغليان، ثم أضيفي المكرونة وحركي المكونات لتتداخل.

خففي النار واتركي القدر لحوالي 5 دقائق.

اسكبي المكرونة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.