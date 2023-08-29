إسعاد يونس تزين غلاف فوج العربية بالألماس اللافت

خضعت النجمة إسعاد يونس لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة فوج العربية لتبزر سحر ملامحها المصرية الأصيلة لتصبح نجمة شهر سبتمبر.

وتألقت إسعاد يونس بإطلالة لافته مزجت بين الفانتزيا والأناقة في آن واحد، حيث ارتدت بدلة سوداء أنيقة التصميم لتتناغم مع ذوقها الرفيع.

وتزينت بتاج مرصع بالألماس لتزين خصلات شعرها مضاف له حلق دائري كبير الحجم لتتزين به على خطى عارضات الأزياء.

أما من الناحية الجمالية، سيطرت البساطة على إطلالتها وتسريحة شعرها ووضعت لمسات هادئة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

تنجذب اسعاد يونس للأزياء الراقية التى تتسم بالأحتشام والرقي في آن واحد مما جعلها مثال للأناقة لكثيرات من سيدات هذا الجيل.

إسعاد يونس

إسعاد يونس من مواليد 12 أبريل 1950، ممثلة ومؤلفة ومنتجة وكاتبه ومذيعة مصرية.

عن حياتها

حاصلة على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي» في عام 1972 عملت كمذيعة ب«إذاعة الشرق الأوسط»، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفياً في «مؤسسة روز اليوسف»، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية، قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة.

حياتها الأسرية

تزوجت من الفنان «نبيل الهجرسي»، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني «علاء الخواجة» ولها من الأبناء «نورهان»، «عمر».