رئيس مياه القاهرة :٤٥ عاما عمر إنشاء خط شارع عبد الحميد بدوى والاحلال والتجديد يتم دون تعطيل للمرور

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أعمال الاحلال والتجديد التى تقوم بها شركة مياه القاهرة لخط ١٢٠٠مم بشارع عبد الحميد بدوى أمام سور الكلية الحربية مؤكدا على اهمية الانتهاء فى اسرع وقت من اعمال الاحلال والتجديد دون تعطيل لحركة المرور وباعلى جودة وطبقا للمواصفات الفنية العالمية لاهمية الخط والمناطق التى يخدمها.

الانتهاء من جميع الاعمال التى تتم بالخطوط الكبيرة

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، إلى أهمية الانتهاء من جميع الاعمال التى تتم بالخطوط الكبيرة والتى انتهى عمرها الافتراض بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسئولة لضمان تقديم واستمرار افضل خدمة للمواطنين مشيد بدور شركات المياه فى البدء فى اجراء اعمال احلال وتجديد للخطوط القديمة بمهار كبيرة نظرا لمرورها بمناطق سكنية كثيفة وعدم انتظار تهالكها الكامل مما يؤثر على الالخدمة التى يتم تقديمها.

وقال رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، أنه تم البدء فى اعمال الاحلال والتجديد بخط مياه 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بطول ١٣٠٠متر كمرحلة أولى بشارع عبد الحميد بدوى والذى يخدم مليون و٥٠٠ الف نسمة بمناطق مساكن شيراتون و الملتقى العربى و بعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى والذى تم انشاؤه منذ اكثر من 45 عاما وتعرض للكسر اكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم الحصول على تصاريح من الجهات المسئولة ووضع خطة عمل متميزة من خلال انشاء ممر كامل بالشارع لعمل الشركات المنفذة دون تاثر حركة المرور نظرا لاهمية المكان الذى يربط العديد من المناطق والمحاور الرئيسية وسيتم الانتهاء من المشروع خلال ١٠ايام طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أنه تم تكليف شركتين للعمل بالخط لسرعة الانتهاء منه ويتم متابعتهم من خلال قطاع المشوعات بالشركة و رفع المخلفات بشكل فورى وسيتم اعادة الشىء لاصل للمناطق التى تم الانتهاء منها واعادة الرصف مرة اخرى.

وأشار رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة، أن احلال وتجديد خط 1200 ممم امام سور الكلية الحربية يضمن عدم تعرضة للكسر مرة اخرى والاعتماد علية بشكل اساسى و هناك خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة للانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد للخطوط الكبيرة والتى انتهى عمرها الافتراضى والتى تخدم العديد من المناطق ويتم تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التى تخدمها الخطوط الجديدة.