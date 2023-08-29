ندوة بجامعة هليوبوليس حول الدبلوماسية الثقافية الأمريكية

أعلن الدكتور جودة هلال رئيس جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة عن عقد الجامعة لندوة ثقافية بعنوان الدبلوماسية الثقافية الأمريكية بتجربة عملية ما بين المجتمع الأهلي الأمريكي واندونيسيا.

وشارك في الحلقة النقاشية ايرين تاريوت، المستشارة الثقافية الأمريكية في مصر، والدكتور بشارعرفات رئيس مؤسسة تبادل الحضارات الأمريكية ، والدكتورة روزيتا تاندوس ، رئيس العالمات الإندونيسيات بمسجد الاستقلال في إندونيسيا، وأدار الحوار الدكتور كريم حسين مستشار العلاقات الدولية للجامعة.

وأعربت المستشارة الثقافية الأمريكية عن سعادتها لأول زيارة لها الي جامعة هليوبوليس، وأشارت إلى أنهم يستقبلون وفود تعليمية أمريكية متنوعة من الولايات المتحدة، وهي حريصة على أن تكون جامعة هليوبوليس في المستقبل ضمن برامج تلك الزيارات للتعرف على تجربتها في التنمية المستدامة.

وأثناء كلمتها، أوضحت الدكتورة ايرين تاريوت أن الولايات المتحدة ترحب بالدارسين من مصر في برامجها المتنوعة وهناك العديد من المنح التعليمية والثقافية التي تقدمها السفارة الأمريكية، وفي غالبها منحة شاملة.

وقام رئيس مؤسسة تبادل الحضارات الأمريكية بعرض برامج المؤسسة الثقافية وفرص الالتحاق بها، وهي غالبا ما تكون ممولة من وزارة الخارجية الأمريكية.

وقامت دكتورة روزيتا من أندونيسيا بتوضيح أنهم في برنامج تدريبي في مصر بالتعاون مع المؤسسة الأمريكية حول موضوع الدبلوماسية الدينية ويشارك ٢١ طالب وطالبة من قسم الدراسات العليا في كلية القرآن الكريم التابعة لمسجد الاستقلال بجاكرتا تحت قيادة نصر الدين عمر، إمام مسجد الاستقلال.

وحضر عمداء الكليات بالجامعة، والأساتذة والطلاب ، وجاءت المداخلات ثرية، حول فرص التعرف على البرامج الثقافية والمنح الأمريكية بما يضيف لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فرص أكبر.