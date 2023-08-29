النصر والشباب.. أفضلية صفراء في القيمة التسويقية

تشهد القيمة التسويقية لفريقي النصر والشباب فارق كبير لأصفر الرياض من حيث القيمة التسويقية للاعبين قبل الصدام المرتقب بينهما مساء اليوم على ملعب الأول بارك في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتفوق النصر على الشباب في القيمة التسويقية بنحو 5 أضعاف حيث يبلغ إجمالي قيمة النصر نحو 205 مليون يورو مقابل 40 مليون يورو للشباب بعد التدعيمات الأخيرة في الميركاتو الصيفي.

وأبرم النصر سلسلة صفقات من العيار الثقيل في الميركاتو الحالي على رأسهم ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش وسيكو فوفانا وأوتافيو وأليكس تيليس وإيمريك لابورت، وفي الجانب الأخر اكتفى الشباب بالتعاقد مع حبيب ديالو وجوستافو كويلار بجانب صفقات محلية وفرط في حسان تمبكتي نجم الدفاع.

وتعد مباراة النصر والشباب ذات طابع خاص حيث تعد واحدة من أقوى مواجهات الدوري السعودي بصفة عامة والرياض بصفة خاصة.

تقام مباراة النصر والشباب مساء الثلاثاء عند تمام التاسعة بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب الأول بارك في الرياض، وستنقل قناة ssc sport المباراة بشكل حصري بصفتها الناقل الوحيد لمنافسات الدوري السعودي.

ويدخل الفريقان المباراة بدوافع متوافقة كونهما يبحثان عن الانتصار من أجل مصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة في الموسم الحالي بالدوري السعودي.

وكان الشباب قد تعادل مع الأخدود وضمك وخسر أمام الوحدة، بينما خسر النصر في أول مباراتين أمام الاتفاق والتعاون ثم فاز على الفتح بخماسية نظيفة.