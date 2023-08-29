برشلونة يجدد عقد جوهرته الشابة فيرمين لوبيز

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد الموهبة الشابة فيرمين لوبيز، صاحب الـ20 عامًا، والذي يلعب في الفريق الثاني، وخاض مباراة رسمية واحدة فقط مع الفريق الأول ضد فياريال.

وذكر نادي برشلونة في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "توصل اللاعب فيرمين لوبيز إلى اتفاق مع نادي برشلونة لتجديد عقده، والذي سيربطه حتى 30 يونيو 2027".

وتابع: "وقع لاعب خط الوسط الأندلسي عقده الجديد صباح الثلاثاء، مع المدير المسؤول عن تدريب كرة القدم، جوان سولير؛ والمدير الرياضي للنادي أندرسون لويس دي سوزا "ديكو"؛ والشرط الجزائي في إنهاء العقد سيكون 400 مليون يورو".

يذكر أن فيرمين لوبيز ولد في 11 مايو 2003 في بلدة إل كامبيلو (ويلفا)، ووصل إلى برشلونة في صيف 2016 من بيتيس، بعد أن بدأ كرة القدم في فريق قريته وريكرياتيفو دي هويلفا.

خلال الموسم التحضيري، لعب لوبيز 4 مباريات ودية، ونجح في التسجيل والصناعة ضد ريال مدريد، كما صنع هدفًا في مباراة توتنهام بكأس خوان جامبر.

وكان اللاعب قد عبر قائلا: "إنه حلم مازلت أستوعبه" بهذه الكلمات أعرب فيرمين لوبيز، لاعب برشلونة، عن سعادته بمشاركته الأولى مع الفريق الأول للبلوجرانا.

حصل فيرمين لوبيز صاحب الـ 20 عامًا، على ثقة مدربه تشافي هيرنانديز، بعد المستوى الذي ظهر به في فترة الإعداد للموسم الحالي، وتسجيله هدفًا في شباك ريال مدريد.

وقضى لوبيز الموسم الماضي معارًا إلى صفوف ليناريس، ليتألق مع الفريق، ويقرر تشافي إعادته إلى صفوف الفريق الكتالوني، والاعتماد عليه في الموسم الحالي.