أسعار النفط تستقر بعد تحرك الصين لدعم الاقتصاد والتركيز على العاصفة إداليا

ظلت أسعار النفط العالمية دون تغيير يذكر خلال تعاملات جلسة، اليوم الاثنين 28 أغسطس، بعد أن اتخذت الصين خطوات لدعم اقتصادها المتعثر، على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا قلقين إزاء وتيرة النمو وكذلك من ارتفاعات جديدة محتملة لأسعار الفائدة الأميركية التي يمكن أن تثبط الطلب على النفط.

أسعار النفط

وخفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف في أحدث محاولة لدعم الأسواق المتعثرة، وتركز الأسواق أيضا على العاصفة المدارية إداليا والمخاطر التي تشكلها على إنتاج النفط والغاز في ساحل الخليج الأميركي.

وتراجعت أسعار النفط الخام لبرنت بما يصل الي نحو 15 سنتا أو بنسبة انخفاض تعادل نسبتها نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 84.33 دولار للبرميل.

بينما سجلت أسعار النفط الخام لغرب تكساس الوسيط الأميركي بما يصل الى مستوى سعر 79.88 دولار للبرميل مرتفعا خمسة سنتات.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأولية في ساكسو بنك، إن التركيز حاليا ينصب على "إجراءات الصين لدعم اقتصادها، واتجاه العاصفة المدارية إداليا إلى فلوريدا وما إذا كان برنت يمكن أن يستعيد الزخم ليتجاوز 85 دولارا".

وأظهرت أحدث التقارير أن قوة إداليا زادت مع اقترابها من كوبا. وقال توني سيكامور، المحلل لدى آي جي ماركتس إن تأثير العاصفة الأكثر ترجيحا هو انقطاع التيار الكهربائي لمدة يوم أو يومين. وأضاف أن ذلك "ينبغي أن يمنح بعض الدعم قصير الأجل فى أسعار النفط".

الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط

أسعار النفط

وسجل أسعار النفط لكل من الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط خسارة للأسبوع الثاني يوم الجمعة، بعد أن قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي الأميركي قد يحتاج إلى مزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لتهدئة التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا.

وقالت تينا تنغ المحللة في سي.إم.سي ماركتس إن سيناريو التباطؤ المعتدل للاقتصاد الأميركي عزز أسواق الطاقة اليوم الاثنين على الرغم من إصرار الاحتياطي الفيدرالي على الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بحسب الاسواق العربية.

وظلت أسعار النفط فوق 80 دولارا للبرميل بدعم من انخفاض مخزونات النفط وتخفيضات الإمدادات من مجموعة أوبك+.