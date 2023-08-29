4 جواهر خفية لصنّاع المحتوى على إنستجرام

قالت نوران عويس إن صنّاع المحتوى يستخدمون إنستجرام بشكلٍ يوميّ كمنصة للإبداع والتواصل، وزيادة المتابعين، وتطوير الأعمال. مع أكثر من 2 مليار شخص يتصفحون إنستجرام كل شهر، وتوفر المنصة انتشاراً عالمياً وباقة ضخمة من المميزات، مما يجعل إنستجرام منصة شاملة لجميع المبدعين، ويوفر مجموعة متنوعة من الفرص والتجارب لصنّاع المحتوى في كل مكان.

تابعت: “إنستجرام هو كنز دفين من الخصائص والأدوات، ولكن خمّنوا ماذا؟ هناك بعض الجواهر الخفية والتي ربما لم تسمع عنها. أكتب الآن لأكشف لكم عن هذه الجواهر النادرة، ومشاركة بعض الخصائص المحببة التي ليست سائدة تماماً ولكنها تقدم إمكانات هائلة لتعزيز المحتوى الخاص بكم وإقامة تواصل بنّاء مع جمهوركم”.

أنماط Reels: هل سبق لك أن رأيت Reel وتمنيت أن تتمكن من صنع واحدة مثلها؟ الآن يمكنك هذا بسهولة! قدّم إنستجرام مؤخراً "أنماط Reels" والتي تتيح لك إعادة إنشاء Reel بنقرة زر واحدة. يمكنك سحب المحتوى الخاص بك وإفلاته في نمط معدّ مسبقاً، وسيقوم إنستجرام بمهمة التحرير نيابة عنك! ستتم مزامنته مع الموسيقى بنفس الطريقة التي يتزامن بها النمط الذي تريد محاكاته ويصبح جاهزاً في دقائق!

خلفيات صوتية شائعة: هذه نصيحة سريعة ومفيدة للغاية لمساعدتك في العثور على الصوتيات الشائعة للـReels؛ إذا كنت تشاهد Reel وكان الملف الصوتي المصاحب له شائعاً، فسيكون هناك سهم يتجه لأعلى بجوار اسم ملف الصوت. يساعد استخدام الخلفيات الصوتية الشائعة في تعزيز المحتوى الخاص بك للوصول إلى المزيد من الأشخاص.

"الإشارة في أي وقت" داخل القصص: جميعنا مررنا بنفس التجربة: ننشر قصةً وننسى الإشارة إلى شخص ما، سواء كان صديقاً أو علامة تجارية تتعاون معها. مع خاصية "الإشارة في أي وقت" لا تحتاج إلى الحذف وإعادة النشر. بدلاً من ذلك، انقر فوق النقاط الثلاث في أسفل قصتك وقم باختيار "إضافة إشارات". يمكنك وضع علامة على أصدقائك المنسيين، حتى بعد بدء البث المباشر لبعض الوقت.

تحديث المتابعة: نقوم دائماً بترتيب منازلنا خلال الصيف، ولكن الآن يمكننا تطبيق نفس المبدأ على مَن نتابعهم! قام إنستجرام بتطوير أداة جديدة تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى تحديث قائمة الأشخاص الذين تتابعهم. ما عليك سوى النقر على "متابعة" في ملفك الشخصي وفرز الأشخاص الذين تفاعلت معهم بدرجةٍ أقل مؤخراً، ثم يمكنك إلغاء المتابعة كما تريد. يمكنك أيضاً اختيار التفاعل مع هذه الحسابات بوتيرة أعلى لزيادة التواصل، وزيادة احتمالية ظهورها في الموجز الخاص بك في المستقبل.

أتاح إنستجرام سبلاً لصنّاع المحتوى مثلنا للتفاعل مع مجتمع صنّاع المحتوى الأوسع عبر قنوات مثل@Creators. بالإضافة إلى ذلك، أصبح لدى صنّاع المحتوى الطموحين الآن موارد مثل Creator Lab في إنستجرام، والذي يوفر أفضل الممارسات، وأخبار المنتجات، والنصائح والحيل، وغير ذلك الكثير. تأكد من متابعة هذه القنوات للبقاء على اطلاع بأحدث ما في عالم المبدعين!