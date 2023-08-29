تحرص الأمهات على تحضير الوجبات بمكونات طبيعية تفيد صحة ابنائها وتمنحهم الطاقة وتزين مائدة الغداء بوجبة غذائية متكامله.

وتفضل أَضافة العديد من المكونات المفيدة للدجاج ويأتي الشوفان يحتوى على فوائد عديدة أبرزها احتوائها على أكسيد النيتريك له دور هام في العديد من الوظائف داخل الجسم ، بما في ذلك توسيع الأوعية الدموية، مما يساعد على زيادة توصيل المغذيات والأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة. تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على استقرار نسبة السكر في الدم. تساعد على تحسين صحة القولون ودعم نمو البكتيريا الصحية به.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير كفتة الدجاج بالشوفان للرجيم حتى تتبعي النظام الغذائي المناسب لك.

المقادير

- الدجاج : كيلو (مفروم)

- الشوفان : كوب (مطحون)

- البصل : 1 حبة (مبشور ناعم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم ناعم)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- القرفة : ملعقة صغيرة

- بشر الليمون : ملعقة كبيرة

- بقسماط : 2 كوب

- البيض : 2 حبة (مخفوق)

- بهارات : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي الدجاج المفروم، ثم ضعي الشوفان المطحون والبصل المفروم، والثوم المفروم، والبقسماط، والبقدونس، والقرفة، والبهارات، والملح، والفلفل الأسود، وبشر الليمون .

اعجني المكونات جيداً حتى تمتزج وتتماسك تماماً، وإذا كانت العجينة غير متماسكة قومي بإضافة المزيد من البقسماط أو الشوفان .

حضري صينية فرن ورشيها بالزيت.

وزعي كفتة الدجاج بالشوفان بالأسياخ الخشبية على شكل أصابع أو كرات، وثبتيها جيداً.

ضعي الأسياخ في الصينية وأدخليها إلى الفرن حتى تنضج، ثم قدميها ساخنة.