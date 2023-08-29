انتهاء امتحانات ملاحق الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء امتحانات الدور الثانى من الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأدى صباح اليوم الثلاثاء طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) امتحان الدور الثانى للعام الدراسي الحالي 2022/2023 في مادة "الأحياء" بإجمالي عدد (5698) طالبًا وطالبة.

كما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (رياضيات) امتحان الدور الثانى في مادة "الرياضيات التطبيقية (الإستاتيكا)" بعدد 7573 طالبا وطالبة ، بينما أدى طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية امتحان الدور الثانى في مادة "الفلسفة والمنطق" بعدد 3331 طالبًا ووطالبة.

كما أدى طلاب مدارس المتفوقين امتحان مادة "اختبار الاستعداد للدخول بالجامعات (الكيمياء- الفيزياء)" بعدد ثلاثة طلاب وطالبات، بينما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة "التاريخ ورقة ثانية " بعدد طالب أو طالبة.

متابعة امتحانات الثانوية العامة 2023

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، مشيرًا إلى انتهاء مارثون الثانوية العامة ما عدا امتحانات مدارس (المكفوفين) التي ستنتهى غدًا الأربعاء الموافق 30 أغسطس، ومنبهًا على التشديد على تامين اللجان وتأمين السادة الملاحظين، وشكرهم لما بذلوه من جهدٍ مخلص وتمنيات الوزارة بعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.

كما وجه الشكر لجميع الوزارات والهيئات التي شاركت في إنجاح منظومة الامتحانات هذا العام وعلى رأسها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الصحة والتنمية المحلية ووزارة الكهرباء كشريك أساسى في امتحانات الثانوية العامة، إضافةً إلى الجهود التي بذلتها الهيئات والأجهزة الرقابية والأمنية، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة من جانب السادة المحافظين، لتسخير كافة الإمكانات من أجل انتظام سير العملية الامتحانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب خلال فترة انعقاد سير الامتحانات.

وأعرب عن تقديره لأبنائنا الطلاب على حسن تنفيذهم للتعليمات الواردة لهم، وتمنياته لجميع الطلاب بالتوفيق.

وأكد نائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءًا من نقلها من مراكز توزيع كراسات الامتحان إلى لجان سير الامتحان، ثم إلى لجان النظام والمراقبة.

وشدد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وعدم استخدامهم أي من وسائل الغش المختلفة، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والتصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

وسارت أجواء الامتحان خلال اليوم بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد عدد حالتى غش إلكترونى، حيث تم ضبط طالب بمحافظة (القليوبية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الأحياء"، كما تم ضبط طالب بمحافظة (المنوفية) قام بالغش الإلكترونى خلال امتحان مادة "الفلسفة والمنطق"، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.