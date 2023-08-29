زراعة اسيوط تراقب المحاصيل وتوفر سبل تواصل فعّالة مع المزارعين

عُقِدَتْ مديرية الزراعة في محافظة أسيوط اجتماعًا هامًا يوم أمس، جمع مديري الإدارات الزراعية التابعة للمديرية. وتهدف هذه الاجتماعات إلى توفير منصة لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات المحددة بشأن القطاع الزراعي في المحافظة، وتسليط الضوء على أهمية مراقبة المحاصيل وتوفير سبل تواصل فعّالة مع المزارعين.

في خلال الاجتماع، قدّم الدكتور رضا عيلوة وكيل وزارة الزراعة باسيوط تقريرًا شاملاً حول تقدم الأعمال في قطاع الزراعة والسياسات التي تهدف إلى دعم المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي. كما تم إبراز أهمية تواصل قسم المرور والإشراف على المحاصيل بانتظام، لضمان حصاد ذو جودة عالية والحفاظ على صحة المحصول.

وفي إطار التواصل المستدام مع المزارعين، تم التأكيد على ضرورة توفير قنوات اتصال سهلة وفعالة من خلال قسم الاستشارات الزراعية. حيث يقوم القسم بتزويد المزارعين بالمعلومات اللازمة حول أحدث التقنيات والأساليب الزراعية المبتكرة، إضافة إلى تقديم المشورة في التدابير الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض التي من الممكن أن تؤثر على الإنتاج الزراعي.

كما تم التشديد على ضرورة استمرار متابعة سير العمل في المزارع، وضمان تطبيق المعايير والإجراءات الزراعية بشكل صحيح وفقًا للوائح المعتمدة. وتسهم هذه المتابعة الدورية في تحقيق جودة وكفاءة عالية في إنتاج المحاصيل.

في ختام الاجتماع، أكد مديرو الإدارات الزراعية على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الفروع الزراعية في المحافظة والعمل كفريق واحد لتحقيق الأهداف المشتركة. وتعكس هذه الاجتماعات التي تحضرها المديرية التزامها القوي بتحسين قطاع الزراعة في المحافظة وتقديم الدعم والإرشاد اللازم للمزارعين لضمان مستقبل زراعة مزدهرة في أسيوط.